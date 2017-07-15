С начала становления Нацполиции погибли 18 полицейских, около 700 были ранены

С начала становления Национальной полиции Украины погибли 18 полицейских, ранения получили около 700.

Об этом руководитель Нацполиции Сергей Князев написал в Facebook.

В то же время он отметил, что в течение шести месяцев этого года Департаментом внутренней безопасности Нацполиции начато 597 уголовных производств.

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«Больше всего из них (190) касаются дачи или получения взятки полицейским», - уточнил Князев.

При этом он добавил, что взяточников не стало больше, просто Нацполиция стала больше сообщать о них.

Как известно, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% – от 60% в начале ее запуска до нынешних 40%.