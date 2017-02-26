Уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% - Аваков

Об этом в интервью программе ТСН.Тижджень сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы имели пик восхищения и обожания патрульной полицией, которая в какой-то момент достигала 60% уровня доверия. Сейчас это опустилось к трезвой повседневности – 40%. Мы имеем некоторое повышение доверия в общем в системе полиции, там около 25%. Но это статистика", - уточнил Аваков.

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По словам министра, "опыт европейских стран и вообще нормальных развитых демократий говорит, что там, где полиция будет пользоваться доверием более 50%, то есть большинства населения, там мы будем иметь устойчивую правоохранительную систему. Я очень рассчитываю, что такую систему мы будем иметь в ближайшие три-пять лет. Когда эти молодые ребята, которых мы набрали сейчас за конкурсами, начнут занимать руководящие должности, когда наберутся опыта, когда перестанут разбивать машины, над которыми все потешаются. И эта ситуация стабилизируется, когда мы стабилизируем законодательство. Но это процесс, шаг за шагом".

Аваков убеждает, что для реформы в структуре МВД еще нужно время.

"В Министерстве внутренних дел работает около 300 тысяч человек. Это – Национальная гвардия, пограничники, полиция, миграционная служба, сервисные центры, ГСЧС и другие службы. То есть для того, чтобы развернуть эту машину в принципиальном характере, нужно время, нужна стратегия и тактика. И мы это делаем. Где-то у нас получается лучше, где-то не получается. Но, считаю, что мы имеем очень неплохую динамику, если взять за три года", - говорит глава МВД.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев заявил, что уже летом этого года в Украине заработает дорожная патрульная полиция. По его словам, функциональных обязанностей сотрудников дорожной полиции будут отнесены обеспечение безопасности дорожного движения. Окончательный этап формирования дорожной полиции должно завершиться в декабре 2017 года.