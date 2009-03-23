Харьковская милиция провоцировала массовую драку на «Барабашово»?

Администрация харьковского торгового центра «Барабашово» и представители городской власти в минувшее воскресенье, 22 марта, предотвратили массовые беспорядки, спровоцированные действиями сотрудников харьковской милиции в отношении предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТЦ «Барабашово».

Пресс-служба заявляет, в этот день со стороны городской милиции состоялась «беспрецедентная по своему масштабу централизованная атака» на ТЦ «Барабашово». В частности, утверждает пресс-служба, с утра к торговому центру съехались автобусы и десятки легковых автомобилей с сотрудниками харьковской милиции, после чего несколько групп работников милиции начали рейды на территории рынка с целью «поиска контрафактной продукции и проверки паспортного режима». При этом в администрацию ТЦ «Барабашово» стали обращаться предприниматели с заявлениями о пропаже товара, а также с жалобами на угрозы и вымогательство со стороны сотрудников милиции.

В то же время, появление милиции на торговых площадках «Кожа и меха» и «Детские игрушки» едва не переросло в массовую драку. Так, сообщает пресс-служба, в представителей милиции полетели картонные коробки и торговый мусор, начали раздаваться призывы к силовой защите. После этого в знак протеста против действий милиции около 2 тыс. предпринимателей на 4 часа перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Академика Павлова. Администрация торгового центра вынуждена была обратиться к Харьковскому городскому председателю Михаилу ДОБКИНУ и народным депутатам с просьбой о прекращении рейдов МВД и недопущении перерастания недовольства предпринимателей в массовые беспорядки. После приезда на территорию «Барабашово» М.ДОБКИНА и нескольких народных депутатов дорога была разблокирована, а руководство милиции дало команду подчиненным покинуть территорию торгового центра, говорится в сообщении.

В связи с этим пресс-служба «Барабашово», оценивая действия милиционеров на территории центра как «незаконные» и «неправомерные», заявляет, что администрация ТЦ и юристы горисполкома в настоящее время помогают потерпевшим от действий сотрудников харьковской милиции в составлении жалоб в прокуратуру и судебных исков. В свою очередь, народные депутаты-харьковчане пообещали инициировать обращения к министру внутренних дел, генеральному прокурору Украины, председателю СБУ, премьер-министру Украины и в комитет ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией с требованием «разобраться в ситуации, защитить предпринимателей от милицейского произвола и наказать виновных».