В Житомире две пенсионерки не досчитались более 20 тысяч гривень после визита мошенника под видом электромонтера

В Житомире две пенсионерки не досчитались денег после визита мошенника под видом электромонтера.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, 12 июля в Житомирский отдел полиции обратилась пенсионерка, после визита в ее дом якобы электромонтера обнаружила пропажу своих средств.

83-летняя хозяйка квартиры по площади Соборной в Житомире сообщила полицейским, что около 13.00 в ее жилище под предлогом проверки электросчетчика зашел мужчина. После его ухода женщина обнаружила отсутствие 17 тысяч 800 гривен.

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Другая житомирянка рассказала, что в 14.30 в этот же день в ее квартиру по площади Согласия тоже под предлогом замены счетчика зашел незнакомец. Впоследствии 88-летняя пенсионерка не досчиталась 1 тысячи 800 гривен собственных сбережений.

Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.