Трое жителей Житомирщины стали жертвами мошенников, которые притворились работниками банка

Трое жителей Житомирской области в течение 13 июня стали жертвами мошенников, назвавшихся банковскими работниками. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Читайте такжеТернопольские кибермошенники ограбили банки на миллион гривеньКак отмечается в сообщении, 13 июня вечером после общения с представителем службы безопасности банка с карточки 70-летнего жителя Житомира исчезли более 20 тыс. грн. Сообщение об этом пожилой мужчина получил на свой мобильный телефон. В обращении в полицию заявитель рассказал о том, что сообщил абоненту по его просьбе реквизиты своей карты для якобы решения технических проблем с ее разблокировкой.

Аналогичная история общения с так называемыми «банковскими работниками» 43-летней жительницы поселка Лугин и 42-летней жительницы Новоград-Волынского. В дальнейшем с их счетов исчезли соответственно около 2 тыс. грн и более 2,7 тыс. грн.

Также на мошенников через сайт купли-продажи попала и 52-летняя жительница Коростышева. Женщина сообщила потенциальному покупателю реквизиты своей банковской карты, а уже через несколько часов с нее было незаконно снято более 7 тыс. грн.

«С мнимой беды в полночь «вытаскивала» своего зятя и 51-летняя жительница Новоград-Волынского. Псевдополицейський по телефону потребовал у женщины кругленькую сумму, однако согласился и на срочную передачу имеющихся сбережений. Поэтому женщина перечислила на номер мобильного счета неизвестного ей абонента более 5 тыс. грн. И только после того убедилась, что разговаривала с проходимцами », - сообщает полиция.

Все указанные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) УК. В рамках начатых уголовных производств полицейские устанавливают личности мошенников.

Правоохранители призывают граждан области не быть легкомысленными, ценить себя и свой труд и не отдавать деньги мошенникам.