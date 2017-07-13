СБУ опровергла информацию о работе начальника Яворивского полигона Слисарчука на российскую разведку

Информация о том, что фигурантом уголовного производства с признаками госизмены является начальник Международного центра миротворчества и безопасности Игорь Слисарчук, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В пресс-службе рассказали, что правоохранители действительно проводят досудебное расследование относительно должностного лица одного из подразделений ВСУ Западного региона, однако оно касается не Слисарчука. При этом фамилия фигуранта дела не называется.

"Расследование проходит в рамках уголовного производства по факту действий, которые содержат признаки государственной измены", - говорится в сообщении.

При этом главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники в контрразведке СБУ сообщил, что обыски проводятся не у Слисарчука, а у его подчиненного.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о схемах перевозок на оккупированные территории Донбасса (видео)

"В связях с российской военной разведкой подозревается начальника полигона - это структурное подразделение Международного центра. На данный момент он еще не задержан, в отношении него проводятся следственные действия, изъятие материалов", - уточнил он.

Позже в пресс-службе Международного центра миротворчества и безопасности подтвердили, что в постановлении суда речь идет не о начальнике Яворивского полигона.

"Это лицо не является начальником Международного центра миротворчества и безопасности, а осуществляет служебную деятельность в рамках другой ответственности и компетенции", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России начальника Яворивского полигона (Львовская область).