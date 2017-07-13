Работал на российскую разведку и действовал в ущерб суверенитету Украины: СБУ подозревает начальника полигона в госизмене

СБУ подозревает в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России начальника Яворивского полигона (Львовская область). Об этом говорится в постановлении Шевченковского суда.

В постановлении отмечается, что военный с 2015 по 2016 годы «действуя во вред суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины, на выполнение задач сотрудников Главного управления разведки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - ГРУ ГШ ВС РФ) совершал действия, направленные на предоставление указанной иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, путем собирания и передачи сведений военного характера о деятельности МЦМБ».

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Также в документе отмечается, что военный передал правоохранителям отрывок бумаги с надписью «quarto xmail.net» и напечатанной на обороте фразой «Утверждена приказом командира воинской части А 4150 от 30.12.2015 года № 755», ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями российской разведки.

Также отмечается, что суд арестовал указанное имущество, удовлетворив ходатайство следователя СБУ. Дело расследуется по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена)

При этом, как пишет LB.ua начальником Яворивского полигона с 2011 года по сей день является полковник Игорь Слисарчук.

Как сообщал УНИАН ранее, Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене жителю Херсонщины, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой "самообороны Крыма" и причастен к незаконной оккупации полуострова Россией. Как сообщается на сайте СБУ, за свои преступления на временно оккупированном полуострове мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" и наградное удостоверение министерства обороны РФ.