Немыря встретился с президентом Всемирного банка

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ в рамках рабочего визита в Брюссель в субботу встретился с президентом Всемирного банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ.

Как передает Правительственный портал, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и ВБ.

Г.НЕМЫРЯ информировал своего собеседника об усилиях правительства, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. По его словам, «Украина пытается делать все возможное, чтобы защитить своих граждан от последствий мирового финансового кризиса».

Стороны также обсудили вопрос сотрудничества Украины с другими финансовыми учреждениями, в частности с МВФ. При этом Г.НЕМЫРЯ выразил надежду, что «миссия МВФ уже в ближайшее время возобновит переговоры с Украиной, будут решены все противоречивые вопросы и Украина получит второй транш кредита МВФ».