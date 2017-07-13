ЕС согласился на создание в Украине антикоррупционной палаты вместо Антикоррупционного суда

Европейский Союз согласился на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции по результатам пленарного заседания саммита Украина - ЕС в Киеве.

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«Что нас беспокоит - это борьба против коррупции. Я понимаю, что президент и парламент также сделали все необходимое и достигли прогресса в этой области, но ситуация не является удовлетворительной, здесь надо работать много, потому что это очень важная проблема», - сказал Юнкер.

«Мы все настроены на то, чтобы согласиться на создание специальной антикоррупционной палаты в суде, даже мы не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а на создании палаты в рамках суда, которая будет посвящена борьбе с коррупцией, потому что главное - не в инструментах, а в убеждении в том, что в украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией», - добавил президент Еврокомиссии.

При этом Юнкер отметил, что если в Украине не будет преодолена коррупция, то инвесторы не придут в Украину. «Это должен быть самый важный бой, на котором мы настаиваем всеми нашими средствами и финансовой поддержкой», - заявил он.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за создание антикоррупционной палаты при суде вместо Антикоррупционного суда.