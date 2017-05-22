Луценко предлагает заменить Антикоррупционный суд антикоррупционной палатой

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за создание антикоррупционной палаты при суде вместо Антикоррупционного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время международного круглого стола в Киеве.

«Я считаю (и буду говорить об этом в парламенте), что Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории "А". Независимо от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, с моей точки зрения, должна рассматривать специализированная палата судей», - заявил Луценко.

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«Я выступаю за то, чтобы эта палата была создана на базе существующего уголовного суда, не отдельно созданный суд, а внутри уже существующей судебной институции. Это сократит путь к практическому созданию этой палаты на годы», - считает генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF говорится о том, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.