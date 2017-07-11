Суд арестовал "заблудших" на Херсонщине российских пограничников

20:44, 11 июля 2017
Общество
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Задержанным российским пограничникам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в службе безопасности Украины / facebook.com/V.O.Nazarenko

Задержанные в Херсонской области военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ арестованы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня Апелляционный суд Херсонской области им выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", - отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что российские пограничники извещены о подозрении в посягательстве на территориальную ценность Украины.

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"Российским пограничникам, выполнявшим задание в интересах Российской Федерации во вред Украине, следователи УСБУ в Херсонской области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, российским пограничникам Владимиру Кузнецову и Аскару Кулубу, которых 30 июня задержали в Херсонской области, дали 15 суток ареста и 320 гривен штрафа

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Теги: #задержание ФСБшников