"Заблудшим" на Херсонщине ФСБшникам объявят о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

СБУ открыла уголовное дело против задержанных в Херсонской области российских пограничников – сотрудников ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что россиянам объявят о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и неприкосновенность Украины. Правоохранители также будут инициировать перед судом избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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«Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, российским пограничникам Владимиру Кузнецову и Аскару Кулубу, которых 30 июня задержали в Херсонской области, дали 15 суток ареста и 320 гривен штрафа. Решением суда и первому, и второму представителю спецслужб страны-агрессора (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 грн. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены. Вероятно, к личным вещам относится и лодка, на которой пограничники проникли на материковую часть Украины из оккупированной территории украинского Крыма. При этом в решении суда указано, что они "перепутали ориентиры и оказались в Украине".