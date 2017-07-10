В "ДНР" участились случаи произвола со стороны боевиков – ИС

На оккупированной территории Донецкой области постоянно увеличивается количество преступлений и проявлений произвола со стороны боевиков «ДНР» по отношению к местному населению.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что с начала июля «правоохранителями ДНР» и «МГБ ДНР» зафиксировано множество подобных фактов. Например, в этот период сотрудниками «МГБ ДНР» задержаны 2 боевика одного из формирований «1-го АК ДНР», которые отобрали у гражданского лица легковой автомобиль, нанеся при этом владельцу автомобиля ножевые ранения.

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Также в н.п.Седово (Новоазовский р-н) «Камаз» боевиков сбил насмерть гражданское лицо (передвигался на мопеде), а вблизи н.п. Андреевка (Волновахский р-н) «Урал» боевиков совершил наезд на женщину, последняя погибла на месте.

Кроме того, сообщается, что 5 июля представителями руководства «1 АК ДНР» на позициях боевиков «3-й омсбр» (Горловка) найдено большое количество наркотических веществ.