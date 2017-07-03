Боевики проводят жесткие "собеседования" с гражданами без регистрации "ДНР" – ИС
23:41, 03 июля 2017Общество
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Общение с гражданами без регистрации "ДНР" на блокпосту осуществляют представители «МГБ» в отдельном помещении.
REUTERS
По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", боевики проявляют повышенный интерес к лицам, которые не зарегистрированы на территории «л/днр» и пытаются въехать на территорию, контролируемую «днр» со стороны КПВВ Майорск.
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В частности, если гражданин не зарегистрирован в «днр», его задерживают на линии разграничения для детальной проверки документов и личных вещей, проводится «собеседование» с целью выяснения истинных причин поездки и возможной вербовки.
Общение с такими лицами на блокпосту осуществляют представители «МГБ ДНР» в отдельном помещении.
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