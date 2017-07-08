"Не оставим без защиты своего солдата": Аваков объяснил послу Италии абсурдность обвинений Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послом Италии пообещал защищать украинского солдата Виталия Маркива, обвиняемого властями этой стране в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года вблизи Славянска.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

«На встрече с послом Италии предметно объяснил абсурдность обвинений, предъявленных Виталию Маркиву – мы не оставим без защиты своего солдата!», – написал Аваков.

По его словам, на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Украине Давидом Ла Чечилия он «предметно объяснил нашу позицию относительно ареста в городе Павия (Италия) Виталия Маркива - заместителя командира взвода батальона специального назначения НГУ им. Кульчицкого».

Читайте такжеК делу задержанного в Италии нацгвардейца Маркива привлечен новый адвокат - МИД

«Мы утверждаем, что наш боец не мог быть причастен к гибели гражданина Италии, фоторепортера Андреа Роккелли. Мы готовы предоставить суду все имеющиеся документы по данному делу и обеспечить участие в заседании свидетелей со стороны Украины», – добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии) Виталий Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года вблизи Славянска.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение Маркиву выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что Генпрокуратура обратилась к итальянским властям с требованием предоставить обоснованные доказательства вины Маркива, или немедленно освободить его.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист. Как заявили украинские консулы, психологическое состояние Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные.