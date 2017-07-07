Веночки, гадания и прыжки через костер: как во Львове отпраздновали Ивана Купала (фоторепортаж)

12:36, 07 июля 2017
Общество
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Девушки спускали на воду венки со свечами.

Празднование проводилось с соблюдением традиций / фото УНИАН

Во Львове отпраздновали Ивана Купала. Действо проходило с традиционным плетением венков и запуском их на воду.

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Также во время празднования не обошлось и без традиционных прыжков через костер.

Как сообщал УНИАН ранее, по традициям, в ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес искать цветок папоротника. Считается, что тому, кто найдет этот цветок, счастье и богатство обеспечено. А на восходе солнца следует умыться или искупаться в реке. Незамужним девушкам в этот день принято гадать на суженого. Одна из традиций - плести венки, которые потом пустить по воде. Если он утонет - девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега - жених ходит совсем близко.

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