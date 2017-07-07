Погадать на суженого, запустить веночек на воду и прыгнуть через костер: как отметить Ивана Купала (видео)

По традициям, в ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес искать цветок папоротника. Считается, что тому, кто найдет этот цветок, счастье и богатство обеспечено. А на восходе солнца следует умыться или искупаться в реке.

Незамужним девушкам в этот день принято гадать на суженого. Одна из традиций - плести венки, которые потом пустить по воде. Если он утонет - девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега - жених ходит совсем близко.

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Как только солнце садилось, молодежь разжигала огромный костер. Пары, держась за руки, прыгали через него. Если во время прыжка пара разжимала руки - скоро расстанется, "преодолела препятствие" скрепив руки, значит суждено быть вместе.

Староверы считают, что в этот день организм очищается от негативной энергии на целый год. В более современном варианте на Ивана Купала проводят пенные вечеринки.