Журналисты рассказали о схемах перевозок на оккупированные территории Донбасса (видео)

В столице перевозчики предлагают пересечение линии разграничения в зоне АТО пешком, в микроавтобусе или легковушке. Множество предложений на любой вкус и кошелек можно увидеть в интернете.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Однако специалисты предостерегают, что транспортные схемы, которые могут красиво выглядеть в теории, на самом деле могут разбиться о реальность поездок на оккупированную территорию, поэтому прежде чем регистрироваться, стоит просчитать все риски. Люди же, которые ездят в ОРДЛО, боятся проблем не только для себя, но и для близких по ту сторону линии разграничения, поэтому лица пытаются скрыть от камер.

В правительстве напоминают, что официальных сообщений с оккупированными территориями нет, поэтому перевозки возможны только до КПВВ, от которых вглубь неконтролируемых районов следует добираться самостоятельно. Законно можно доехать: на Луганщине – до Станицы Луганской и Золотого, а на Донбассе - до Марьинки, Майорска, Новотроицкого и Гнутово.

Дальше уже работают схемы: пересадка на другой транспорт и пересечение границы. "Я возил людей и без паспорта, и без пропуска – все решалось прямо на КПП. Официальный перевозчик, зарегистрированный и здесь, и там. А как иначе?", - говорит представитель одной из транспортных компаний.

Те, кто не доплатил террористам, на оккупированной территории могут попасть "на подвал". На днях в сети появилась информация о задержании семерых сотрудников перевозчика в Донецке. Боевики требуют от предпринимателя больше отчислений в их так называемую "налоговую". На график поездок инцидент не повлиял.

"Мы знаем только из СМИ – нет фамилий, не понятно, кого искать вообще. Там под риском любой человек, который туда поехал. Неважно, это пассажир или водитель", - говорит советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

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В министерстве готовы внести этих людей в списки заложников, если хоть кто-нибудь напишет заявление о похищении. Однако признают, что вряд ли кто-то захочет подтвердить сотрудничество с боевиками, потому что такой бизнес – преступление. И квалифицировать его могут, как финансирование терроризма. Стоимость билета у перевозчика с пересадкой между блок-постами – 550 гривен. Есть варианты и подороже: по тысяче. Марку, цвет, номерной знак автобуса и его местоположение для посадки на столичном автовокзале посредники обещают предоставить после предоплаты полной стоимости билета – такой автобус повезет людей прямо на оккупированные земли Донбасса.

Как это работает – рассказал один из водителей автобуса с донецкими номерами. "Больше четырех нельзя перевозить по правилам блокпостов. От вас ничего не требуется – только взять с собой паспорт. Чтобы я вас посадил в легковой автомобиль, вас перевезли, я вас там забрал на той стороне и повез дальше. Все", - пояснил он. Пассажиры говорят, что за полтора-два часа проходят все блокпосты. Перевозчиком довольны. "Хорошие ребята, хорошие машины, удобные. И мне нравится, что на блокпосту не выходим – у них там договоренность, они идут, там платят, поехали быстро", - говорят люди.

И каждая такая поездка – это молчаливое принятие всех рисков. Урегулировать ситуацию профильные ведомства собираются к осени. В планах – узаконить перевозчиков, усилить ответственность за нелегальные поездки и ввести страхование пассажиров.