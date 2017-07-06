Гройсман: образовательная реформа Украине сейчас не по карману

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на реализацию образовательной реформы нужно $3 млрд, поэтому будет пролонгация этой реформы. Об этом он сказал во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Лондоне.

Читайте такжеНовый законопроект об образовании: 12-летка в школе и 7% ВВП на науку«Украине нужна системная реформа образования... Новый закон «Об образовании», то есть новая система образования нашей стране обойдется в 3 млрд долл. И здесь возникает вопрос: мы сможем это сделать, исходя из того, что имеем экономические проблемы современности, накопившиеся за десятилетия, или нет? Очевидно, что сейчас это нам не по карману. Это означает, что эта реформа будет во времени пролонгирована, и это не очень хорошо», - заявил Гройсман.

Премьер отметил, что для получения эффекта от реформирования образовательной сферы через 10 лет ее необходимо начинать уже сейчас.

При этом Гройсман высказал мнение, что с реализацией пенсионной реформы, приватизации и земельной реформы правительство справится в запланированные временные параметры.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября 2016 года приняла в первом чтении проект закона об образовании (№3491-д).

Документом предусмотрена реформа среднего образования: изменение системы и децентрализация управления образованием, переориентация на формирование у детей необходимых для жизни ключевых компетентностей, для чего будет обновление стандартов образования, постепенный переход к 3-летней старшей профильной школе и обеспечение настоящего профилирования.

Проектом закона, среди прочего, предлагается установить, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.

19 июня первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Александр Спиваковский выразил надежду на вынесение 11 июля для принятия в целом законопроекта "Об образовании".