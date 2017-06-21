Комитет Рады по вопросам науки и образования рекомендовал принять в целом проект закона "Об образовании"

Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования сегодня принял поправки к проекту нового закона «Об образовании» и рекомендовал его к принятию парламентом в целом. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте такжеПорошенко подписал закон про право на высшее образование лиц с временно оккупированных территорий Украины«Во время заседания рассматривались наиболее дискуссионные поправки к проекту закона. В частности, удалось прийти к взвешенной позиции по языковому вопросу, определению минимального оклада учителя на уровне 4-х прожиточных минимумов, отмене конкурсного отбора детей в первый класс», - говорится в сообщении.

В МОН напомнили, что документом предусмотрена реформа среднего образования: изменение системы и децентрализация управления образованием, переориентация на формирование у детей необходимых для жизни ключевых компетентностей, для чего будет обновление стандартов образования, постепенный переход к 3-летней старшей профильной школе и обеспечение настоящего профилирования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября 2016 года приняла в первом чтении проект закона об образовании (№3491-д).

Согласно законопроекту, обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.