В Беларуси заметили авто с номерами несуществующей страны: ее столица - Луганск (фото)

В белорусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР". Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Владимир Шанцев.

"А вот жигуль с номерными знаками несуществующей страны (столица Луганск), который ездит по Могилеву. Интересно, как пропустили через границу?", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шанцев рассказал, что фото ему прислал знакомый.

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"Почему мне? Видимо потому, что 2 года назад я заметил в Могилеве машину со словами на заднем стекле "Севастополь Донецк Луганск Одесса" с колорадською лентой", - написал он.

"Я два раза обращался в милицию, со второго раза экстремизма не обнаружили, но наказали штрафом за нарушение правил дорожного движения, на заднем стекле ничего постороннего не должно быть", - добавил Шанцев.

Он рассказал, что фото быстро разошлось по сетям. "Пользователи пишут, что эту машину видели, также пишут, что эта машина не единственная, их в Беларуси много. Сегодня мы уже будем делать заявление для милиции", - сказал он.