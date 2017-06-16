В "ДНР" и "ЛНР" растет недовольство российским руководством – ИС

Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей растет недовольство по отношению к российским гражданам, находящимся на руководящих должностях, как в незаконных вооруженных формированиях, так и местных органах власти.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», основной причиной недовольства является полный контроль россиян, т.н. представителей руководства “ДНР” и “ЛНР”, над материальными и денежными потоками в псевдореспубликах.

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«В частных беседах представители НВФ и местные «авторитеты» жалуются, что российское начальство ворует в таких масштабах, что другим просто ничего не остается, а российские войска обеспечивают им соответствующие прикрытие. При этом чиновников из числа донецких к распределению денег и материальных средств в псевдореспублике практически не допускают», – сообщили в ИС.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным группы ИС, среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения, связанные с фактическим прекращением работы основных угольных предприятий в результате т.н. «национализации».