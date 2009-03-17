У самых дорогих киевских ресторанов своя стратегия выживания

За период кризиса рентабельность ресторанов высшей ценовой категории в Киеве снизилась на треть – со 100% до 70%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент группы компаний «Наша карта» Николай ТИЩЕНКО.

По его словам, с началом кризиса рестораторы начали участвовать в процессе «помощи» – стали меньше зарабатывать, снизив рентабельность на треть - до 70%.

«Если раньше в среднем накрутка по предприятию была 250%, и мы понимали, что после всех вычетов у нас остается 100%, на сегодняшний день мы заведомо пошли на снижение и зарабатываем теперь 70%. Зная, что мы могли бы подтянуться под курс доллара и получить 100%, мы теперь заведомо не подтягиваемся под курс и делаем усредненную цифру. Если курс, например, был 8,4 грн., то все цены были посчитаны по курсу 6 грн. за доллар», - пояснил он.

Н.ТИЩЕНКО отметил, что цены в ресторанах значительно не поднимаются, а по отношению к импортным товарам их стоимость фиксируется из расчета на 20% ниже курса.

«Все привязано к курсу доллара, потому что это та форма стабильности, которая позволяет нам вести оперативные диалоги и расчеты с сетевыми партнерами (поставщиками), которые точно так же зависимы от объема продаж, как и мы зависимы от закупок», - добавил он.

По данным эксперта, спрос на услуги ресторанов высшей ценовой категории снизился на 30-50%. Средний чек снизился на 30-40% и на сегодня составляет около 500 грн.

Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика