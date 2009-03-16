На комбикормовом заводе под слоем зерна нашли тело женщины

В селе Стецькивка Сумского района Сумской области на комбикормовом заводе под двухметровым слоем зерна найдено тело 54-летней лаборантки этого предприятия без признаков жизни.

Как сообщили УНИАН в центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области, трагедия произошла на территории склада №2 ЗАО «Сумской комбикормовый завод».

12 марта в девять часов утра женщина пошла на склад наблюдать за качеством зерна при загрузке автомобиля. В полдень того же дня тело работницы было найдено под двухметровым слоем зерна возле зернозабора.

Расследование этого случая будет вести специальная комиссия, созданная территориальным управлением Госгорпромнадзором в Сумской области.