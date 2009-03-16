На комбикормовом заводе под слоем зерна нашли тело женщины
22:42, 16 марта 2009Общество
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Создана комиссия по расследованию
В селе Стецькивка Сумского района Сумской области на комбикормовом заводе под двухметровым слоем зерна найдено тело 54-летней лаборантки этого предприятия без признаков жизни.
Как сообщили УНИАН в центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области, трагедия произошла на территории склада №2 ЗАО «Сумской комбикормовый завод».
12 марта в девять часов утра женщина пошла на склад наблюдать за качеством зерна при загрузке автомобиля. В полдень того же дня тело работницы было найдено под двухметровым слоем зерна возле зернозабора.
Расследование этого случая будет вести специальная комиссия, созданная территориальным управлением Госгорпромнадзором в Сумской области.
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