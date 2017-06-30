Мир захлестнула эпидемия вирусов-вымогателей: самые громкие хакерские атаки с 2015 года и до сегодня (инфографика)

С 2015 года в мире количество вариантов вредоносных программ выросло в 30 раз. Увеличивается и средняя сумма выкупа. Правда, каждая пятая жертва вымогателей так и не получает доступа к своим файлам, даже уплатив требуемую сумму.

По данным аналитической группы Corestone Corp, в 2016 году успешными были 71% компьютерных атак на компании, тогда как 29% отбили удар и не были зараженны. С годами изменился и размер выкупа - в среднем с $373 в 2014 году до $1077 в 2016 году. Большинство компаний тратят от 1 до 5 дней на восстановление доступа к своим данным.

В 2016 году мировая компьютерная общественность была атакована компьютерным вирусом-вымогателем Locky, который назвали самым коварным из тогда известных. Киберугроза продемонстрировала уникальный метод проникновения – для заражения компьютеров вирус пользовался документами Word, необходимыми для включения функции Macros, которая активирует вредоносный код и загружает вирус на компьютер. За возврат данных Locky просил от 0,5 до 1 биткоина. Вирус повредил данные тысяч пользователей ПК во всем мире.

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Самой громкой атакой, которая недавно всколыхнула цифровой мир, стал вирус Wannacry. Тогда под ударом оказались 200 тыс. компьютеров в 150 странах. Вирус Petya.A, который 27 июня заблокировал работу ряда крупных коммерческих и государственных структур, был не таким масштабным: его жертвами стали лишь 12 тысяч пользователей. Petya.A был направлен преимущественно на отечественные компании: более 75% случаев инфицирования приходятся на территорию Украины.

Вирус Petya.A берет свое начало с 2016 года. Он прошел несколько преобразований и модификаций. Сейчас по просторам интернета распространяется версия, что текущая атака лишь маскируется под его именем, тогда как на самом деле целью вирусации является не выкуп, а уничтожение данных. Известно, что пока нет механизма дешифрования, то есть возвращения данных в исходное состояние.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем. Полиция получила уже более 2 тысяч сообщений о заражении компьютеров вирусом-вымогателем.