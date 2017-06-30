Более 87 тысяч жителей Житомирщины уже обратились к врачам за рецептами по программе "Доступные лекарства" - ОГА

По оперативным данным, 87,4 тысячи жителей Житомирской области уже обратились к врачам за рецептами по программе «Доступные лекарства», сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Об этом сообщил сегодня, 30 июня, начальник отдела мобилизационной работы и специальных вопросов управления здравоохранения Житомирской ОГА Сергей Березовский во время заседания консультативно-совещательного совета по делам лиц с инвалидностью при Житомирском областном отделении Фонда социальной защиты инвалидов.

«87,4 тысячи жителей нашей области обратились к своим врачам за рецептами по программе "Доступные лекарства". Это - больные на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа и бронхиальную астму. Получить медикаменты пациенты могут в 341 аптеке, которые присоединились к программе», – рассказал Березовский.

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В то же время присутствующие обратили внимание и на то, что не все аптеки-участники программы являются приспособленными для маломобильных слоев населения, поскольку в некоторых - неудобные пандусы, высоковат порог, и тому подобное.

По данным Житомирской ОГА, на начало 2017 года в области зарегистрировано 789 тыс. 494 больных, страдающих на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа и бронхиальную астму. Из них больных на сердечно-сосудистые заболевания - 744 тыс. 432 , сахарный диабет II типа - 39 тыс. 365 и бронхиальной астмой – 5 тыс.797.