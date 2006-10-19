Киев - город без границ, но это нужно исправить

Вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Рыбак возглавит рабочую группу по вопросам содействия органам местного самоуправления по установлению границ Киева.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 18 октября т.г. №521-р, текст которого размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, В.РЫБАК получает право, в случае необходимости, менять состав рабочей группы.

Справка УНИАН. Рабочая группа по вопросам содействия органам местного самоуправления по установлению границ Киева была создана распоряжением Кабмина от 15 декабря 2005 г. №522. Ранее рабочую группу возглавлял Станислав Сташевский.