Завтра синоптики обещают мокрый снег

16 марта на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода. В восточных, а ночью и в большинстве центральных областей - без существенных осадков. На остальной территории пройдет небольшой мокрый снег и дождь, в западной и южной части будут умеренные осадки. В Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 16 марта, от 3° мороза до 2° тепла, в восточной части 4-9° мороза, на Южном берегу Крыма 0-4° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.