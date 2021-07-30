До 18:00 понедельника необходимо либо привезти документы, либо же отправить по почте или электронной почте с наложением на сканкопии КЭП поступающего.

В понедельник, 2 августа, в 18:00 завершится прием оригиналов документов учреждениями высшего образования от поступающих на бакалавра или сквозного магистра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве отметили, что именно к этому времени необходимо либо привезти документы, либо же отправить по почте (с обязательным описанием вложений) или по электронной почте с наложением на сканкопии КЭП поступающего.

"В таком случае предоставление оригиналов необходимых документов (если отправка эл. почтой) и заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВпервые в истории Украины: женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силахВ МОН напомнили, что зачисление на бюджет будет проходить 9 августа, перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа. Поступающие, которые претендуют на перевод, должны подать подтверждающие документы до 11 августа.

По данным МОН, по количеству заявлений, которые абитуриенты подают на поступление в вузы, лидируют Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

В десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".

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Автор: Тамара Отовская