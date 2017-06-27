Днепр первым в Украине полностью обновил амуницию пожарных

Личный состав 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области получил комплексное обновление амуниции. 27 июня мэр Днепра Борис Филатов передал спасателям 260 комплектов спецодежды. Всего за последние 2 года на новое оснащение чрезвычайников мэрия выделила 10,3 млн грн.

Глава Днепра подчеркнул: город и дальше будет помогать пожарным. Борис Филатов также вручил им благодарности от мэрии.

«Такой случай (комплексное обновление амуниции. – Ред.) – первый в Украине. Это решение было принято год назад. 24 июня возник пожар на проспекте Дмитрия Яворницкого. Он имел самый высокий уровень сложности. Я приехал и увидел, как ребята работают и во что они одеты. К городу обратилось руководство ГСЧС Днепра и области с просьбой помочь. И мы не могли отказать коллегам», – отметил Борис Филатов.

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Производитель защитных костюмов FHR 009 – известная специализированная австрийская международная компания Rosenbauer. Ее выбрали по результатам тендера среди четырех фирм-поставщиков. Новое снаряжение сделает работу пожарных более комфортной и безопасной. Оно не горит и защищает от вредных выбросов.

В марте этого года днепровским спасателям также передали 238 комплектов защитных пожарных сапог, шлемов и специальных перчаток – крагов. Для Днепра это был первый опыт заказа таких комплектов за рубежом.

Средства на новую спецодежду для пожарных выделяются в рамках программы «Безопасный город», которую Днепровский горсовет принял в марте 2016 года.