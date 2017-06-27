Мукачевские стрелки: прокуратура планирует обжаловать освобождение бойцов ПС по "закону Савченко"

Прокуратура примет решение о возможном обжаловании приговора бойцам «Правого сектора», которых обвиняют в ряде преступлений, в частности стрельбе в городе Мукечево, после детального изучения полного текста приговора суда . Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Окончательное наказание обвиняемым назначено судом сроком на 3 года и 9 месяцев и они освобождены от отбывания наказания согласно Закона Украины «О внесении изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» (закон Савченко)», - написала Сарган.

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Сарган также сообщила, что согласно решению суда, ни один из участников «мукачевских событий» не был осужден по статьям бандитизм и другие тяжкие преступления.

«После получения копии приговора прокуратурой будет решен вопрос о подаче апелляционной жалобы», - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН ранее, Мукачевский горрайонный суд зачитал приговор 4 бойцам Правого сектора, подозреваемым в резонансном стрельбе 11 июля 2015 на Закарпатье. Всем добровольцам засчитали термины как отбытые.

Речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяке Сергее Васильевиче, Мунчак Романе Ивановиче и Горбенко Родионе Игоревиче, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.