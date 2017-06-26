Мукачевская перестрелка: суд снял все обвинения с бойцов ПС

Мукачевский горрайонный суд зачитал приговор 4 бойцам Правого сектора, подозреваемых в резонансной стрельбе 11 июля 2015 на Закарпатье, сообщает Mukachevo.net.

Речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяка Сергея Васильевича, Мунчака Романа Ивановича и Горбенко Родиона Игоревича, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.

"В ходе судебного заседания стало известно, что c добровольцев сняли ряд обвинений, из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировке путей в эпизоде ​​АЗС", - сообщает издание.

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Как стало известно со слов судей Мукачевского горрайонного суда, на данный момент бойцы ПС уже отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев, по т.н. закону Савченко, когда 1 день в ИВС засчитывается за 2 дня тюрьмы.

"Иными словами, всем 4-м подозреваемым зачислили сроки как отбытые, но приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «Правый сектор» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибли трое.