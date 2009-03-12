Еврокомиссия завершила исследование пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве, на предмет их безопасности.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, робота над изучением пестицидов и их возможного негативного влияния на здоровье человека, грунтовые воды, окружающую среду и животных проводилась с 1993 года в рамках специальной Директивы ЕС от 1991 года.

В ходе исследования в целом было изучено влияние на здоровье человека и окружающую среду около 1 тысячи химических субстанций и нескольких десятков тысяч препаратов на их основе.

Лишь 26%, или 250 субстанций из около тысячи были признаны такими, что являются достаточно безопасными для здоровья человека и окружающей среды, и могут использоваться в сельском хозяйстве стран - членов ЕС.

Большая же часть субстанций были изъяты, поскольку досье на них не были поданы, были неполными, или производители уже прекратили их производить.

Около 70 субстанций были запрещены из-за их негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду.

Как сообщили в Еврокомиссии, с 16 марта этого года полная база данных разрешенных для использования в ЕС пестицидов будет доступна в Интернете по адресу http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.