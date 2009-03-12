Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров

Впервые с 2003 года количество миллиардеров в списке Forbesуменьшилось. Клуб миллиардеров сократил свои ряды на волне кризиса до 793 с 1125 человек в прошлом, самом благополучном для капитала году. Клуб богатейших людей планеты покинули 373 человека, однако в списке есть и 38 новых имен.

Кошелек среднего миллиардера тоже похудел: на 23%, - и теперь составляет 3 миллиарда долларов. Совокупный капитал, которым владеют миллиардеры из списка Forbes, сократился за год почти вдвое - до 2,4 триллиона долларов с 4,4.

РИА “Новости”