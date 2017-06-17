Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 17 тонн строительных материалов
12:34, 17 июня 2017Общество
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Как сообщили в ГПСУ, грузовой автомобиль проследовал через КПВВ «Новотроицкое».
МККК направил на Донбасс строительные материалы / фото УНИАН
Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 17 тонн строительных материалов.
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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. На автомобиле перевозили строительные материалы общим весом 17 тонн», - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного Креста.
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