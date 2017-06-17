Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 17 тонн строительных материалов

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 17 тонн строительных материалов.

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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. На автомобиле перевозили строительные материалы общим весом 17 тонн», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного Креста.