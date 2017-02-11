Красный Крест отправил жителям Донбасса 130 тонн гуманитарной помощи

12:17, 11 февраля 2017
Общество
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Через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей "Красного Креста".

Иллюстрация REUTERS

Миссия Международного комитета "Красный Крест" направила жителям оккупированных территорий Донецкой области более 130 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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"Через КПВВ "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей от Миссии международного комитета "Красный Крест", - сообщают пограничники.

По данным ГПСУ, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом чуть более 130 тонн.

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Теги: #Донбасс#Красный крест#гуманитарка