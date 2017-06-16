Движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме.

Об этом коммунальное предприятие сообщает в Faceboоk.

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"Движение поездов в обычном режиме. Пострадавшую забрала скорая", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, около 40 минут назад станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" была закрыта из-за падения человека на рельсы.