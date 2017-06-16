Движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме
21:22, 16 июня 2017Общество
1140 0
Женщину, упавшую на рельсы, забрала "скорая".
На станции метро Площадь Льва Толстого женщина упала на рельсы / 112 Украина
Движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме.
Об этом коммунальное предприятие сообщает в Faceboоk.
Читайте такжеВ воскресенье в Киеве одна из станций метро некоторое время будет работать только для участников "КиевПрайд"
"Движение поездов в обычном режиме. Пострадавшую забрала скорая", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, около 40 минут назад станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" была закрыта из-за падения человека на рельсы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter