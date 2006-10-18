Мировые цены на нефть значительно понизились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 октября 2006 г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 60,94 (-0,72) долларов за баррель; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,93 (-1,01) долларов за баррель.

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