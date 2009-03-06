В Украине впервые праздновался День профессионального сержанта

Сегодня в Вооруженных силах Украины впервые отмечается День профессионального сержанта.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны с целью поддержки и дальнейшего развития военных традиций, военно-патриотического воспитания, повышения престижа прохождения воинской службы по контракту в должностях сержантского и старшинского состава в ВСУ.

Также в Минобороны отметили, что с сегодняшнего дня для представителей профессионального сержантского и старшинского состава ВСУ введены для ношения погоны с принципиально новыми знаками отличия. Указанные отличия были разработаны в отделе воинской символики и геральдики Генерального штаба.

При создании этих новых знаков был учтен опыт армий ведущих стран Европы и мира и, безусловно, учитывались украинские национальные традиции военной формы.