Кабмин выделил на производство танков 92 млн. грн.

По инициативе Харьковской облгосадминистрации Кабинет министров Украины выделил государственному предприятию «Завода им. Малышева» (Харьков) 92 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на главу облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, средства предназначены на выплату задолженности по заработной плате работникам завода и уплату взносов в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, перед рядом министерств поставлено задание в течение недели заключить с заводом им. Малышева долгосрочные контракты на поставки продукции оборонного предприятия.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Александра КОЛЕСНИКОВА, если это задание будет выполнено, то завод будет иметь такое количество заказов, которое даст возможность предприятию работать стабильно.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году завод им. Малышева выполнил заказ Министерства обороны Украины на модернизацию 20 отечественных танков Т-64 до уровня БМ «Булат» и поставку их действующим частям украинской армии. Сегодня завод работает над выполнением нескольких контрактов для иностранных заказчиков.