Князев заявил, что для нового набора в патрульную полицию выделят около 5,5 тысяч должностей

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в стране стартовал набор в подразделения патрульной полиции, куда, в целом, планируется набрать более пяти тысяч сотрудников. Об этом глава ведомства заявил во время совещания с участием руководителей МВД и Национальной полиции, передает департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что новые полицейские будут задействованы для укомплектования подразделений патрульной полиции, в частности, дорожной патрульной полиции, групп быстрого реагирования и патрулей на местах.

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«Новосозданные подразделения тактической полиции - это новшество, которое впитает лучший опыт подразделений полиции особого назначения и будет использовать современные европейские методы работы», - сообщил Князев.

По его словам, подразделения патрульной полиции будут охватывать даже самые отдаленные населенные пункты страны, реагируя на сообщение быстро и эффективно.

«Мы должны иметь один унифицированный стиль работы, не разделяя ее на «сельскую» и «городскую», - отметил руководитель Нацполиции.

Кроме того, он добавил, что планируется перевод всех нарядов, прибывающих первыми на место происшествия, на использование электронной формы рапорта. Это позволит в дальнейшем значительно разгрузить работу полиции.

«Мы хотим, чтобы все наряды групп быстрого реагирования унифицировались под электронный рапорт. На сегодняшний день мы имеем 1110 нарядов патрульной полиции и ГРПП (групп реагирования патрульной полиции - УНИАН), которые одновременно несут службу в государстве », - сообщил Князев.