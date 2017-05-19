99% украинского янтаря продается нелегально - глава Нацполиции

В Украине не умеют решать проблемы с недрами, поэтому ситуация с нелегальной добычей янтаря будет продолжаться. Об этом заявил глава Нацполіції Сергей Князев в интервью журналу "Фокус", передает ТСН.

"Официально наша страна в год добывает всего 5 тонн янтаря. На Гданьской же бирже в день продается 10 тонн! 99% этих продаж - нелегальный украинский янтарь. Мы еще не умеем решать такие проблемы. У Украины до сих пор есть несколько проблем с недрами - это лес, рыбные запасы, угольные копанки и относительно недавно возникла проблема янтаря", - подчеркнул он.

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По мнению главы Нацполиции, решение проблемы с незаконной добычей лежит в руках парламента и правительства, которые должны создать формулу, иначе в Украине будет "как на Аляске во времена золотой лихорадки".

Так считают все цивилизованные люди, в первую очередь сами жители Полесья. Они говорят: "Дайте нам возможность работать легально". Спецоперация 2016 года, когда в Ривненской области арестовали высокопоставленных правоохранителей, сломала коррупционную силовую вертикаль", - пояснил он и добавил, что крестьяне продолжают добывать янтарь, только уже без покровительства силовиков.

По словам Князева, в день старатели получают больше, чем участковый, которого "пинают, мол, он и есть коррупционер".

В то же время милиционер отметил, что противопоставлять полицию и общество – не выход в этой ситуации, ведь противопоставление заканчивается стрельбой.

"Приведу пример. На Белом озере полиция нашла 25 помп. Начали их вывозить, поднялось все село, окружили. Полицейским машинам колеса прокалывают быстрее, чем их успевают менять. Стоит 100 селян, а четверо полицейских. И что дальше?" - резюмировал Князев.