Завтра в Украине дождь с мокрым снегом

7 марта в Украине облачно с прояснениями. Временами дождь, в Карпатах, на севере и востоке страны ночью кое-где с мокрым снегом; днем в западных областях - местами сильные осадки, в южной части небольшие дожди, кое-где с грозами.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с, в Приазовье кое-где 25 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла; в южной части ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15°, в Крыму - до 18°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.

В Киеве временами дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-2° тепла, днем - 5-7°.