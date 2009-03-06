В Закарпатье объявили сразу три штормовых предупреждения

В Закарпатье объявили на сегодня, 6 марта, три штормовых предупреждения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, первое штормовое предупреждение касается того, что на протяжении ближайших суток в Закарпатье ожидаются очень сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом. Также параллельно произойдет усиление шквалистого северного ветра, местами даже до15-20 м/с.

«Из-за сильных дождей, резкого потепления и снеготаяния ГУ МЧС в Закарпатской области объявило и штормовое предупреждение по поводу быстрого повышения уровней воды в реках. Уже сейчас на реках наблюдаются повышения уровней воды до 50 см над нулевым уровнем», - уточнил помощник начальника управления.

По его словам, поскольку на протяжении 6-8 марта ожидается теплая, неустойчивая, с дождями погода, то на реках Закарпатской области продолжится постепенное повышение уровней воды до 1,5 метра.

Третье штормовое предупреждение касается опасности схода лавин в горах. «На протяжении 7-8 марта в горных районах Закарпатской области сохранится состояние лавиноопасности. В связи с этим ГУ МЧС Украины в Закарпатской области рекомендует отдыхающим и туристам на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождений в горы и придерживаться правил личной безопасности», - сообщил Я. БАБЯК.