На Львовщине 7 чеченцев дважды за сутки не пропустили в Украину

Во Львовской области 7 граждан России - выходцы из Чечни - дважды пытались незаконно попасть на территорию Украины.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, вчера ночью пограничники Львовского отряда в пункте пропуска «Рава-Русская» не пропустили в Украину 7 граждан России, выходцев из Чечни.

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Иностранцев не пропустили, поскольку они не подтвердили цель пребывания на территории Украины. Однако уже вечером указанные граждане попытались еще раз пересечь границу в пункте пропуска «Шегини», также на Львовщине. Однако пограничники Мостиского отряда снова их не пропустили в связи с не подтверждением цели поездки.