На границе с Польшей в очередях стоят более полутысячи авто (видео)

Во Львовской области зафиксировали километровые очереди на польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

По данным ведомства, по состоянию на 8:00 ч 14 июня скопление авто наблюдается на шести пунктах пропуска.

В частности, перед пунктом пропуска Угринов-Долгобичув скопились 40 авто, еще 20 ожидают в самом пункте, Рава-Русская - Хребенне – 120 и 45 авто соответственно, Грушев – Будомеж – 90 и 20 авто, Краковец - Корчова – 210 и 50 авто, Шегини – Медика – 90 и 40 авто, Смильница – Кросценко – 30 и 10 авто.

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Огромную очередь на пункте пропуска "Медика" снял на видео Олег Коваль и выложил в Facebook.

В то же время на других пунктах пропуска, в частности в Порубное - Сирет, Дьяково - Халмеу и Косино - Барабаш очередей нет.

Напомним, 11 мая Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о безвизовом режиме для Украины. Это была финальная инстанция в получении разрешения пересекать границу ЕС без виз.