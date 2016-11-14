Жилищные аферы: сколько зарабатывают на квартирах военных - "Совершенно секретно"

Об этом рассказывается в сюжете программы "Совершенно секретно" на телеканале 2+2.

Так в 2015 году две коммерческие структуры получили 21 млн гривень от государства на строительство жилья для военных.

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Однако предприниматели только выкупили старый недострой, в котором квартиры не соответствуют строительным нормам, а их стоимость значительно превышает реальную цену.

Недавно стартовал тендер на 500 000 000 гривень на приобретение жилья для военных. В списке участников знакомые лица - победители-мошенники прошлого года, снова планируют подзаработать.