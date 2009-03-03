В Киеве накрыли конвертационный центр: суточный оборот - 1,5 миллиона
Вовлечены более 40 коммерческих структур
|Марина ОСТАПЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.
В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн. грн. и 220 тыс. иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.
Как отметила М.ОСТАПЕНКО, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевской, Одесской областей и Крыма скрывали от налогообложения и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.
Суточный оборот конвертационного центра составлял свыше 1,5 млн. грн.
Кроме того, в этой криминальной сделке было задействовано более 40 коммерческих структур.
С помощью махинаций финансово-хозяйственными документами фиктивных строительных и рекламных фирм осуществлялись основные операции по незаконной конвертации безналичных денег в наличность, проведение «бестоварных» транзитных операций, а также подделка отчетности для уклонения от налогообложения.
По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.
Также осуществляются безотлагательные мероприятия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертационного центра.