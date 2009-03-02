Нацбанк назначил куратора в Укргазбанк

Национальный банк Украины назначил куратора в "Укргазбанк". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммерческого банка.

Как объяснили в пресс-службе, куратор введен в связи со значительным увеличением объемов рефинансирования, предоставленного Национальным банком финансовому учреждению. Соответствующие решения были приняты правлением НБУ в субботу, 28 февраля.

По данным пресс-службы, руководство "Укргазбанка" «считает, что практика назначения куратора от национального регулятора должна стать повсеместной и обычной мерой в условиях поддержки ликвидности за счет средств Национального банка. Тем более что сам по себе институт кураторства, усиливая транспарентность действий банка, позитивно воздействует на четкость проведения повседневных банковских операций, поднимая тем самым эффективность выполнения банком своих обязательств».

При этом в пресс-службе "Укргазбанка" не смогли уточнить ни объемов предоставленного рефинансирования, ни кто именно назначен куратором в банк.

Как сообщалось, согласно постановлению Нацбанка, на куратора возлагаются следующие полномочия: контроль за проведением банком различных операций, инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях Правления и Набсовета банка, согласование связанных с движением средств решений руководства банка, вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.

В течение 7 дней после назначения куратор обязан совместно с руководством банка составить комплексный план по погашению просроченной задолженности банка, по прекращению оттока депозитов, по возвращению в банк наличных средств, по увеличению ресурсной базы банка.

Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).