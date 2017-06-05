На Житомирщине пограничники остановили россиянина за рулем машины с нарушениями
Автомобиль передали в Национальную полицию в Житомирской области.
Житоимрские пограничники обнаружили автомобиль с нарушениями, которым управлял россиянин.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.
Как отмечается в сообщении, сегодня, 5 июня, в пункт пропуска «Выступовичи» прибыл автомобиль «Киа» российской регистрации под управлением гражданина Российской Федерации.
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При проведении всех необходимых процедур оформления и проверки пограничники Житомирского отряда обнаружили несоответствие номера кузова указанного автомобиля. Сейчас автомобиль передан в Национальную полицию в Житомирской области.
Также об этом факте пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, проводится проверка.
Как сообщал УНИАН, в Житомире спасатели вытащили из воды мужчину, который вылетел на скутере с дамбы.